韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」から、唇のうるおいとハリをサポートする新作リップエッセンスが登場♡『セルメイジング コラーゲン リップエッセンス』は、コラーゲンやペプチド、ビタミンB12などの美容成分をたっぷり配合。乾燥や縦ジワをケアしながら、自然な血色感のあるツヤ唇へと導きます。うるおいが長時間続く心地よい使用感も魅力です。 Torridenの「リップ」新作で叶えるぷるん