ソロアーティストのアイナ・ジ・エンド（30）が31日、東京・Zepp Divercityで全国ツアー最終公演を開催した。「革命道中」や「Red：birthmark」など全21曲を披露し、ファンを熱狂させた。7月に配信リリースした「革命道中」は、SNS総再生12億回を突破し、米ビルボードのグローバル200に6週連続ランクインするなど国内外で大ヒット。「コメント欄に『何語かな？』ってコメントが多くなったのは自分にとって革命だった」。街中でも聞