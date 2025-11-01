坂口健太郎（34）の主演映画「盤上の向日葵」（熊澤尚人監督）初日舞台あいさつが31日、都内で行われ、初共演の渡辺謙（66）が「マスコミの人、耳ふさいでおいて」と取材陣に異例の呼びかけをした。ラストシーンの撮影2週間前から、坂口に体感して欲しく「背負ってもらいたい」と、台本にない演技上の追加を提案したと明かしたが、内容が全てネタバレになってしまうため、取材陣に報じないよう求めた。坂口は「謙さんが役に対して