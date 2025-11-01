大谷翔平 PHOTO:Getty Images ワールドシリーズ第5戦に敗れ、2勝3敗と後がなくなったロサンゼルス・ドジャース。 翌日に控えた第6戦を前にデーブ・ロバーツ監督が記者会見に臨んだ。注目されたのは、大谷翔平の投手としての起用についての発言だった。 ロバーツ監督は「まだ（大谷）ショウヘイとは投球について話していない。今日、グラウンドで話す予定だ」と述べ、現時点では明言を避け