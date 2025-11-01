歌手の浜崎あゆみ（47）が31日、自身のインスタグラムを更新。中国・北京での公演を控えて打ち合わせをしている姿を披露した。浜崎は現在アジアツアーを開催中で、1日には中国・北京で公演を行う。ルイ・ヴィトンのモコモココーデに身を包んだ浜崎は、「北京で一万人を超えるLIVEを開催する日本人の女性歌手は歴史上初だそうです.....速報にもある通り、明日は1万2000人のTAが会いに来てくれます。それを、日本から共に来た