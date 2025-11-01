俳優の染谷将太(33)が31日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。毎朝の“重大任務”を明かした。染谷は俳優の菊地凛子（44）と2015年1月1日に結婚。9歳、6歳と2人の子供がいる。事前に取材を受けた菊地から、家族一人ずつにその日何を着て行ったらいいか教える役目がある、ということについて聞かれた染谷は「聞かれるんですよ。わからないんですって。みなさん、何を着たらいいのか…」と語った。「何を