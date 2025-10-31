「サカイ（sacai）」が2025年のホリデーコレクションを11月7日に発売する。サカイ直営店および公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 2025年のホリデーコレクションは、スタッズを用いたデザインが特徴。襟、袖、左胸にスタッズをあしらったレザージャケット（2色、各39万6000円）を用意するほか、ナイロンツイル素材を採用したブルゾン（2色、各18万7000円）や、フーディー（2色、各9万9000円）、Tシャツ（3