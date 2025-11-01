国民スポーツ大会滋賀・平和堂HATOスタジアムで10月3日から5日間行われた第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技。少年女子A（高2、3）300メートル障害は、ガードナ・レイチェル麻由（神奈川・法政二高3年）が41秒11で優勝した。7月のインターハイでは400メートル障害を制した期待のハードラー。9月に開催された東京世界陸上にも刺激を受け、来春から始まる大学陸上での飛躍を誓った。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊