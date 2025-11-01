気象台は、午前6時26分に、大雨警報（浸水害）を階上町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・階上町に発表 1日06:26時点三八上北では、1日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。下北、三八上北では、1日夕方まで暴風に警戒してください。青森県では、1日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□波浪警報1日夕方にかけて警戒予想最大波高2.5m■八戸市□大雨警報・