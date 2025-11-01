気象台は、午前6時24分に、洪水警報を久慈市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岩手県・久慈市に発表 1日06:24時点沿岸北部、沿岸南部では、1日昼前まで土砂災害に、1日朝まで低い土地の浸水に、1日夕方まで暴風や高波に警戒してください。岩手県では、1日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮古市□大雨警報・土砂災害1日昼前にかけて警戒・浸水1日朝に警戒1時間最大雨量