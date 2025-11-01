京急が「新たな輸送サービス」検討京浜急行電鉄と京成電鉄は2025年10月31日、空港アクセスの更なる充実などを図ることを目的とした共同検討に関する合意書を締結したと発表。その中で、京急電鉄が有料特急車両の導入を検討していくことを明らかにしました。【画像】これが京急「有料特急車両」のベースになる車両です今回の合意書には、地上設備や車両の共通化について研究・検討を進めるほか、両社沿線の観光拠点への相互送客