お笑いタレントでよしもと新喜劇座員の金原早苗が31日、自身のインスタグラムを更新し、ハロウィーンコスプレとして、「推し」の政治家のコスプレを披露した。【写真】今回も似てる！金原早苗による小野田紀美大臣コスプレ“高市首相”との2ショットも金原早苗は1987年3月19日生まれの38歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似をする持ちネタも。