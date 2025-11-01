波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第4話が31日に放送され、衝撃事実が次々と判明していくと、ネット上には「うわー！地獄展開!!」「怒涛の真相ラッシュ」「胃が痛い」といった反響が巻き起こった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】智也（中村蒼）に事実を告げた薫（波瑠）いろは（池村碧彩）の担任教師・智也（中村蒼）にとうとう“ニセマ