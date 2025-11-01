◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス第１日（３１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、プロ２年目の政田夢乃（なないろ生命）が５バーディー、２ボギーの３アンダー６９で回り、首位と３打差の１７位と好発進した。今大会は、マイナビネクストヒロインツアーで活躍する同い年の女子ゴルファー・竹本梨奈さんをキャディーに起用。昨年９月に続く２度目の「ゆめりな」