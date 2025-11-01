女優の井川遥が公開した衣装のドレス姿が反響を呼んでいる。井川は３１日にインスタグラムを更新し、「映画『平場の月』完成披露試写会、ありがとうございました。想いが詰まった作品がいよいよ公開を迎えます」とつづり、首元が開いたブラックのロングドレス姿を記した。この投稿にファンからは「スッゴク素敵です」「大人の魅力溢れてます」「こういう黒コ一デ上手に着こなしますよね。遥さんさすがです。そしてお美しい」