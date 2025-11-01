気温がだんだん下がってくると、ちょっとしたタイミングであたたかな1杯が欲しくなるもの。朝食時にコーヒーブレイクなど、飲みたいときにさっと淹れられると嬉しいですよね。加えて自分好みの1杯ならば、より1日の始まりや気分転換にもベスト。とはいえ、時間がなかったりで、諦めていませんか？ならば全自動で極上の1杯が手に入るシロカから11月20日発売の「コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこ PRO」（SC-C261：2万9700