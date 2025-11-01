東急イーライフデザインが運営する介護付きホーム「グランクレール芝浦ケアレジデンス」が、2025年10月27日に開催された「介護付きホーム研究サミット2025 第13回事例研究発表全国大会」にて優秀賞を受賞しました。全国87組の応募の中から選ばれた15組として、「在宅復帰が最終目標！ご自身の夢を実現させるリハビリ」をテーマに研究発表を行いました。同住宅で提供している「歩行リハビリプログラム」による、ご入居者の日常生活