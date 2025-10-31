ビー・エム・ダブリュー株式会社は、限定高性能モデル「BMW M2 CS」の日本導入を発表し、全国の正規ディーラーにて受注を開始した。 2025年10月30日開幕のJapan Mobility Showにて日本初公開された同モデルは、約30kgの軽量化と530PS・650Nmへの出力向上を実現。BMW M2をベースにCFRPパーツや専用装備を多数採用し、卓越したドライビング性能と特別感を両立する。国内限定87台で販売されるた