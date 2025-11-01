日本歯磨工業会は、2025年春に実施し8,586人が参加した「歯みがきチャレンジ宣言キャンペーン」の応募者にたずねた、「歯みがきを楽しく続けるコツ」を紹介しました。応募者から寄せられた6,164件もの投稿には、歯みがきを楽しみに変える多くのヒントが含まれていました。これらのアンケート結果をもとに、楽しく歯みがきを続けるコツを紹介する新作アニメも公開されています☆ グッズ選びや環境づくりがカギ！日本歯磨工業会