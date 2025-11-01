パリ最高峰メゾンのひとつ「ルノートル」は、2025年クリスマスケーキの予約を2025年11月1日より開始します。2025年は、チョコレートを堪能できる7層のブッシュ・ドゥ・ノエルや、人気のレアチーズケーキのクリスマス仕様、銀座三越店限定のスペシャリテバージョンなど計3種のホールケーキが登場。さらに、予約不要のお一人様用ブッシュ・ドゥ・ノエルや、お二人様用ケーキ、シュトーレンもラインナップされます☆ 楽しい美食