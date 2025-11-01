エリアマーケティングGISのリーディングカンパニーであるマップマーケティングは、クラウド型新サービス「TerraMap Cloud」の提供を2025年10月31日より開始しました。Excelなどの表計算ソフトのデータをコピー＆ペーストするだけで、簡単に地図上にデータを可視化・分析できるサービスです。専門的な分析ツールは操作が難しいと悩んでいた企業の課題を解決します☆ Excelをコピペで地図分析！マップマーケティング クラウド型