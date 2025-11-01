学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）に対し、２度目の不信任決議案が３１日、市議会で可決された。伊東市は伊豆半島の中核都市で人口約６万４０００人。温泉観光都市として、就業者の多くが観光業と関わりを持つとされる。北部が伊東駅を中心とした旧市街地、南部には伊豆高原の別荘地が広がる。「田久保市政誕生」の背景には南北の対立があった。伊豆高原メガソーラー計画反対運動で一定の知