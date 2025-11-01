ウクライナ・ポクロウシクに展開するヘリコプターや部隊を写したとされる動画の画像（ウクライナ軍関係者提供、ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナ公共放送ススピリネは10月31日、激戦が続く東部ドネツク州の要衝ポクロウシクで、ウクライナ国防省情報総局の部隊が特殊作戦を開始したと報じた。包囲を試みるロシア軍に対し、ヘリコプターで部隊を投入。ブダノフ情報総局長が現地で指揮しているという。ポクロウシクではウ