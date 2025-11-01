【キーウ共同】ウクライナ保安局（SBU）のマリュク長官は10月31日、キーウで記者会見し、SBUの特殊作戦でロシアにある約160の石油関連施設を損傷させたと表明した。ロシアは精製能力の37％を失い、供給が需要を20％下回っていると主張。