【ニューヨーク共同】10月31日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比16銭円高ドル安の1ドル＝153円94銭〜154円04銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1528〜38ドル、177円70〜80銭。前日に円安ドル高が進行したことを受け、利益確定や持ち高調整を目的としたドル売り円買いがやや優勢だった。