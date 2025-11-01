〈《大谷翔平、WSへ》深夜12時のウエイトルーム、疲労困憊でも「今やらないと間に合わない」日本ハム時代の驚異的な自己管理の真実〉から続くMLBワールドシリーズで、大谷翔平が所属するドジャースは、ブルージェイズと「世界一」の座をかけて熱戦を繰り広げている。【画像】2016年の大谷翔平の姿 その大谷が、日本ハムで「日本一」に輝くまでの軌跡を描いた話題作が、ノンフィクション作家・鈴木忠平氏の「No time for doubt