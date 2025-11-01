気象台は、午前6時14分に、大雨警報（土砂災害）を男鹿市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・男鹿市に発表 1日06:14時点沿岸では、1日昼前まで土砂災害に、1日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■男鹿市□大雨警報【発表】・土砂災害1日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm□洪水警報1日朝に警戒■由利本荘市□大雨警報・土砂災害1日昼前にかけて警戒■に