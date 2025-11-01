朝、すっきりと目覚めるコツはないのか。独自の「タイムコーディネート」を提唱し、4000人に時間術を指導してきた吉武麻子さんは「目覚ましのスヌーズ機能は、脳と体に強いストレスを与えるのでお勧めしない。大切なのは『起きる努力』より『寝る努力』だ」という――。※本稿は、吉武麻子『24時間が変わる朝の30分』（大和書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／DGLimages※写真はイメージです - 写真＝iStock.com