ユーチューバーのヒカルが1日までにX（旧ツイッター）を更新。「やめてよかったこと」の圧倒的1位を”2文字”で明かした。ヒカルは10月30日の更新で「お金を持った自分がやって良かったこと、もっと早くにやっておけば良かったなと思ったこと」についてつづり、1位は「運転手雇う」だった。その流れで同31日の更新では、今度は「やめてよかったことを聞かれたので答える」と書き出した。そして「圧倒的1位お酒（過度な飲み過ぎ）