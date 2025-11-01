日本でも人気を博した韓国女子ゴルファー、アン・シネが美貌際立つゴルフウェア姿でファンを魅了している。《写真》ゴルファーの体つきじゃない…アン・シネの大胆水着アン・シネは最近、自身のインスタグラムを更新。水色のハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真では、水色と基調とした長袖トップスに同色のミニスカートを合わせたゴルフウェアコーデのアン・シネが鏡越しに自撮りをしている