◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス第１日（３１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）２００９年賞金女王でツアー２３勝の横峯さくら（３９）＝エプソン＝が４バーディー、ボギーなしの４アンダー、６８で回り、首位と２打差の７位と好発進した。今季はメルセデス・ランク９７位と苦戦も「優勝したい」と、主催者推薦選考会の通過者としては史上初、歴代ブランク３位（８８年のツアー制施行