【樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント】第1日渋野日向子「課題はたくさん」初日単独首位から大転落…“砂地獄”がスコアの足を引っ張るまた出遅れた。国内ツアー参戦中の渋野日向子（26）が1バーディー、3ボギーの2オーバーで73位タイ発進。スタートの1番で1mのバーディーパットをカップの左淵に蹴られると、最終18番も1.5mのパーパットを外すなど最後まで波に乗り切れなかった。6アンダーで首位の都玲華、荒木優奈