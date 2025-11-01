32年ぶりの世界一に王手を懸け、31日（日本時間11月1日午前9時開始)に本拠トロントでのワールドシリーズ第6戦に臨むブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（45）が試合前に会見を行った。悲願まであと1勝。この日のスタメンには、第3戦で右脇腹を痛めたジョージ・スプリンガー（36)が「1番・DH」で3試合ぶりに復帰した。起用の理由について、指揮官は「第5戦の時点でもうかなり近かった。そこから1日半開いたのが良かっ