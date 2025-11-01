元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が31日、自身のインスタグラムを更新。ハロウィーンのコスプレを披露した。中川はミニスカートの警察のコスプレをし「HappyHalloweeneveryone!!いろんなアイディアありがとうございました#ハロウィン #コスプレ #ミニスカポリス」とつづった。前日には学生時代のハロウィーンはバニーガールになったと明かし、今年の仮装のテーマについてリクエストを受け付けていた。フ