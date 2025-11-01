神田駅から出て徒歩30秒の好立地にあるこちらのお店では、精肉店直営ならではの上質な国産牛や厚切りタンを楽しめます。今回は黒毛和牛の贅沢部位盛り合わせから、厚切り牛タンや肉寿司などおすすめの名物メニューを中心に堪能してきました。 とろける旨みの極上体験！A5黒毛和牛の贅沢盛り合わせ 『神田盛り』 黒毛和牛上カルビ、特選カルビ、ちょうどよい赤身、しゃぶロース（みすじ）、薄切りカルビの贅沢盛り