愛知県稲沢市の資材置き場から火が出て、金属などが今も激しく燃えていますが、けが人は出ていません。 【写真を見る】稲沢市の金属資材置き場で火災アルミなど燃え続ける １日午前0時半頃、稲沢市今村町の金属資材置き場で火が出ているという通報が、相次ぎました。 消防が消火活動を続けていますが、激しい炎が上がり、燃え続けています。 この火事でけが人は出ていません。 また、周辺に住宅はなく、延焼もありませんで