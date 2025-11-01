短編集「怪談」を著した小説家、小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）が第五高等中学校（現熊本大）の英語教師として約3年間、暮らした熊本市中央区の旧居で31日、お化け屋敷イベント（同市主催）が始まった。11月9日まで。無料。八雲の書斎だった部屋で、語り手と共に作品を体感する「八雲の沈黙」など2演目（要予約）は「じわーっと怖い。実際に住んだ八雲の気配が残っているからかもしれない」。ただ、八雲の妻セツがモデルのN