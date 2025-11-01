ドローンなど新技術の活用で新たな文化交流を探るイベント「しまのみらい博〜伝統と未来のチカラ〜」（実行委員会主催）が10月25日、長崎県壱岐市芦辺町の壱岐島開発総合センターであった。壱岐の伝統文化と先端技術に触れるさまざまな体験ブースがあり、多くの家族連れでにぎわった。「ながさきピース文化祭」の一環で、壱岐島が直面する地域課題と、未来の可能性をテーマに開催。会場では地元の和太鼓グループによる演奏とド