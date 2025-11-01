長崎県雲仙市議選（定数17）は2日、投開票される。現職12人、新人6人の計18人が立候補し、選挙戦を繰り広げている。投票は午前7時〜午後6時、市内28カ所である。午後7時半から吾妻体育館で即日開票される。有権者数は3万3659人（10月25日現在、市選管調べ）。■雲仙市議選立候補者（定数17−18、届け出順）柿田耕平42革製品縫製業無新藤本淳次郎67飲食業無現2林田哲幸56かまぼこ店代表無現4大久保正美78会社