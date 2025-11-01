長崎県南島原市長選（来年6月7日告示、14日投開票）に、新人で一般社団法人島原半島観光連盟会長の相川武利氏（65）が31日、無所属で立候補すると表明した。同市長選への出馬表明は初めて。記者会見で相川氏は「原城跡に代表される観光業や農業を再活性化し、南島原を元気にする」と述べた。市政の在り方については「エビデンス（客観的なデータ）に基づいて成果の出る行政をやっていく」とした。相川氏は南島原市西有家町出