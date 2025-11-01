長崎原爆資料館（同市平野町）の展示内容更新について議論する資料館運営審議会の2回目の小委員会が10月30日、開かれた。長崎市側は素案で、日本原水爆被害者団体協議会（被団協）のノーベル平和賞受賞について解説するパネルを新たに設けることなどを明らかにした。委員会の今回の議題は、戦後の核開発を巡る国際情勢を示す「核兵器の脅威」と、原爆投下後の人体への影響を伝える「放射線による被害」の2コーナーの内容につい