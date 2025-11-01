16À¤µª¤Ë¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¤ÎÃæÅù¶µ°éµ¡´Ø¡Ö¥»¥ß¥Ê¥ê¥è¡×¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¥­¥ê¥·¥¿¥óÊ¸²½¤¬²Ö³«¤¤¤¿Ä¹ºê¸©ÆîÅç¸¶»Ô¡£¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÆ¼ÈÇ²è¤¬À©ºî¤µ¤ì¤¿ÃÏ¤È¤µ¤ì¤ë¡£Æ±»ÔÆîÍ­ÇÏÄ®¤ÎÈÇ²è¹©Ë¼¡Ö¥¢¡¼¥È¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡¦¥·¥é¥­¥Î¡×¤Ç¸½ºß¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎÅÄ¸ý·°¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤ÈÂæËÌ»Ô¤Î²§¿ºæ¹¡Ê¥¦¥§¥ó¥¸¥§¥ó¥ê¥ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Î2¿Í¤¬À©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£12·î¾å½Ü¤Þ¤ÇÂÚºß¤·¤ÆÎò»Ë¤äÉ÷ÅÚ¤òºîÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢½»Ì±¤È¤Î¸òÎ®¤äÅ¸Í÷²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î³èÀ­²½¤Ë¤âÅØ¤á¤ë