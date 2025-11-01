佐賀県武雄市は10月30日、下水道料金の賦課が行われていないなど、料金徴収を巡るミスが最大46件に上る疑いがあると発表した。同市下水道課によると今年8月、市営浄化槽の使用者変更手続きの過程で、それまで未徴収だったことが判明。下水道事業の対象となる約9千件を調べたところ、賦課漏れが最大45件、未収納見込み額は約866万円に上ることが分かった。誤徴収の疑いも1件（約33万円）あった。利用申請時の職員による処理手続