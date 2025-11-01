陸上自衛隊佐賀駐屯地（佐賀市）の排水対策設備にトラブルが生じ、水田が冠水した問題を巡り、防衛省九州防衛局は31日、原因について「何らかの理由で設備が適切に作動せず、監視体制が不十分だった」と発表した。再発防止策として、監視体制の強化や、異常時に遠隔操作によって送水を停止できるシステムの導入などを行ったという。トラブルは10月8日に確認された。駐屯地の生活排水や雨水を海水と混ぜて放出する施設とつなが