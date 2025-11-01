佐賀県鳥栖市は31日、市が発注した市道の舗装工事の指名競争入札を巡り、業者が閲覧できる情報公開システムの中で全ての指名業者を公表するミスがあり、手続きを中止したと発表した。業者間で事前に指名業者が判明した場合、公正な競争入札が阻害される可能性がある。契約検査課によると、ミスがあったのは「西谷2号線ほか舗装工事」。10月29日に入札情報公開システムにアップロードした現場説明資料の中に、全ての指名業者が