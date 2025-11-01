佐賀県みやき町がふるさと納税制度のルールに違反し、9月30日から2年間の制度除外措置を受けている問題を受け、同町議会は31日、返礼品納入業者らを支援するため、3432万円を増額する本年度ふるさと寄付金基金特別会計補正予算案を全会一致で可決した。また、除外に至る経緯や原因を検証する第三者委員会の設置を岡毅町長に要請する決議案を議員提案し、賛成多数で可決した。町内の納入業者らの支援策として、町は事業資金を借