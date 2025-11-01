佐賀市の「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」が、外国人の視点で日本の魅力を発掘する「COOLJAPANAWARD（クールジャパンアワード）2025」（一般社団法人クールジャパン協議会主催）のインバウンド部門を受賞した。アワードの受賞は県内で初めて。アワードは、外国人の目から見た日本の優れた技術や文化などを評価する「COOLJAPAN」を認定し、海外展開やインバウンド戦略につなげることが狙い。受賞すると認定