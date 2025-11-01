国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されている佐賀県唐津市の唐津神社秋季例大祭「唐津くんち」が、2日夜の宵曳山（よいやま）で幕を開ける。3日は御旅所神幸（おたびしょしんこう）、4日は翌日祭があり、獅子や兜（かぶと）をかたどった漆塗りの14カ町の曳山がにぎやかに巡行する。3日間の見どころを紹介する。（向井大豪）2日宵曳山午後7時半に1番曳山（やま）「赤獅子」など6台が市中心部の大手口を出