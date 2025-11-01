5年ぶりの日本一を達成したソフトバンク小久保裕紀監督（54）が31日、早くもリーグ3連覇＆2年連続日本一に向けて、来季の構想を語った。「一度、壊す」というテーマを披露。現状に満足することなく、チーム内での競争をあおっていく。甲子園で9度舞い、昨年の雪辱も果たした。ただ、指揮官は達成感に浸っている間もなく、もう前を向いていた。「（日本一に）なってしまったらなってしまったで来年のことを考えている。監督を辞