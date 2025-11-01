¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤¬Íèµ¨¤«¤é2·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬31Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÀÆÆ£3·³´ÆÆÄ¤Ï1996Ç¯¤ËÊ¡²¬¥À¥¤¥¨¡¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£2003Ç¯¡¢06Ç¯¤È2ÅÙ¤ÎÂôÂ¼¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç±¦¸ª¤Î¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì11Ç¯¤«¤é¤Ï»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤«¤é³°¤ì¡¢¥³¡¼¥Á·ÀÌó¤«¤é¸½ÌòÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢13Ç¯¤ËÃÇÇ°¤·ÂàÃÄ¡£23Ç¯¤Ë1·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÉüµ¢¤·¡¢24Ç¯¤Ï4·³´ÆÆÄ¡¢º£µ¨¤Ï3·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£ÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾¾»³2·³´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤ê